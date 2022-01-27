حفيظ دراجي يعلق على أنباء إيقافه بعد التسريب المزعوم

الخميس، 27-01-2022
10:09 ص
علق المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، على ما تردد خلال
الآونة الأخيرة حول قيام إدارة قنوات «بي إن سبورت
س» بتحويله إلى التحقيق، وإيقافه
عن العمل مؤقتًا على خلفية المحادثة الوهمية التي نسبت إليه من إحدى الفتيات المغربيات.
وقال دراجي في تصريخات صحفية، ردًا على تلك الأنباء بأنه
"كلام فارغ".
وكانت صورة انتشرت على مواقع التواصل، يزعم ناشروها أن دراجي
"يسب" فيها المغرب وشعبه، وهو ما نفاه المعلق الجزائري.
وكان خبر إيقاف حفيظ دراجي من التعليق في قنوات «بي إن سبورت
س»، وتحويله إلى التحقيق بسبب الحادثة التي نفاها المعلق، قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.