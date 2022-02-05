السبت 05 فبراير 2022
توقيت مصر 14:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدولة إسلامية.. مرضى داخل مستشفى يقتلون مريضًا ويأكلون أحشائه(صور)

هشام طلعت مصطفى يعلن عن مكافأة 10 مليون جنيه للاعبي المنتخب

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

بعد إهانته.. تركي آل الشيخ يعاقب باسم سمرة بطريقة مفاجئة

حارس مغربي يسجل أغرب هدفًا في العالم في شباكه

فرق الإنقاذ تصل إلى مكان توضع الطفل ريان

بالصور.. طبيب ينتحر من الطابق السابع تاركًا رسالة صادمة

أول ظهور لـ بدر خلف بعد تحوله إلى فتاة رسميًا

نقابة الفنانين تدخل على خط أزمة محمد صبحي وتركي آل الشيخ.. ماذا قالت؟

نائبة تثير الجدل بتدخين سيجارة بالمدرجات في مباراة مصر والكاميرون وترد

ADS
 

حارس مغربي يسجل أغرب هدفًا في العالم في شباكه

61fe33764c59b73f3d6a3717
ا
Native
Teads
السبت، 05-02-2022 10:56 ص
أحرز حارس مرمى نادي سريع وادي زم المغربي، المهدي ويا، هدفا بطريقة غريبة في شباكه، خلال مباراة جمعت فريقه بحسنية أغادير، أمس الجمعة، لحساب المرحلة الـ16 من الدوري المغربي لكرة القدم.
وفي الدقيقة الـ80 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم حسنية أغادير بهدف دون رد، أعاد مدافع نادي سريع وادي زم الكرة إلى الحارس المهدي ويا، لكن الأخير لم يحسن التعامل معها، فعندما أراد استلام الكرة بقدمه اليمنى تجاوزته، فحاول إنقاذ الموقف من خلال تسديد الكرة بقدمه اليسرى خارج الملعب، لكنه سددها بكل قوة لتستقر بالخطأ في شباك فريقه، وسط حسرة من زملائه.
شاهد الهدف الغريب بالضغط هنا:
 

إقرأ ايضا

IMG-20220204-WA0008-61fd42a60a831

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

20220204010151151

كيروش: محمد شريف لاعب كبير ولا غنى عنه

20170205113909399

أبوجبل يقود المنتخب لنهائي إفريقيا.. و«صلاح» يستعد لمواجهة «ماني»