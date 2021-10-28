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جهاد جريشة يكشف سبب اعتزاله التحكيم مُبكرًا

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جهاد جريشة يكشف سبب اعتزاله التحكيم مُبكرًا

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جهاد جريشة
Native
الخميس، 28-10-2021 09:59 ص
كشف جهاد جريشة، عن أسباب اتخاذه قرار الاعتزال رغم كونه في لياقة بدنية تسمح له بالاستمرار.
وقال جريشة، خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 بالقناة الأولى:"سألت نفسي ماذا سأضيف لمسيرتي إذا استمريت في الموسم المقبل محليًا ".
وأضاف:" رأيت أن البطولة المحلية ستأخذ مني لأنها لم تكن طموحي وكنت أجهز للبطولات الكبرى وشرف لي أنني شاركت وخرجت من الدوري المصري ولكن كان هدفي كأس العالم".
وأتم جريشة تصريحاته بقوله:"فكرت في الاعتزال لهذا السبب وفي وقت لياقتي البدنية مناسبة وأنهيت بمباريات جيدة، فقراري عن قناعة وكان هناك طلب من لجنة الحكام أن أستمر ولكنني اعتذرت وأكن لهم كل الاحترام".
 

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