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توقيع عقوبة على محمد عادل حكم مباراة القمة.. تعرف على السبب

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محمد عادل
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الثلاثاء، 09-11-2021 10:09 ص

قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، إنه حزين من قيام الحكم محمد عادل، بتحليل الحالات التحكيمية بمباراة القمة 123.
وأضاف عصام عبدالفتاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، الاحتواء وإدارة المباراة من أهم محاضرات التحكيم، بل إن الاحتواء يعني السيطرة على المباراة وليس مقصود منها الطبطبة".
وأكمل:" محمد عادل احتسب ركلة جزاء للأهلي وهو فائز بنتيجة 4-1، والاحتواء مقصود منه السيطرة على المباراة والأجواء وليس المجاملة".
وواصل :" كل محللي القنوات الرياضية أشادوا بالتحكيم، ووصلنا لمرحلة أن البعض أصبح يكره نجاحاتنا، الحكم قدم مباراة رائعة في القمة لكن هناك من يريد الصيد في الماء العكر، ارحمونا واعرفوا قيمة التحكيم".
وأتم :" هناك عقوبة ستوقع على محمد عادل بسبب تصريحاته التليفزيونية، وليس لمباراة الاحتواء، وركلة جزاء الزمالك خطأ على ثنائي الأهلي حمدي فتحي وعلي معلول".
 

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