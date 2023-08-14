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تهز عين شمس.. يقتل شقيقته وزوجها ونجلها بسبب 30 ألف جنيه ميراث

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ضحية
الإثنين، 14-08-2023 01:40 م


تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، من القبض على المتهم بارتكاب واقعة مقتل شقيقته وزوجها ونجلها حرقًا بمنطقة عين شمس، بسبب خلافات فيما بينهم على الميراث
وتسبب المتهم في وفاة 3 أشخاص، وهم شقيقته الكبرى وزوجها ونجلها، وأصاب 11 آخرين، وذلك بعدما أقدم على إشعال النار في شقتهم المقيمين فيها بمنطقة عين شمس، بسبب خلافات بينهم على مبلغ مالي 30 آلف جنيه من الميراث ملكًا للمتهم.
وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول 3 أشخاص متوفين متأثرين بإصاباتهم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبضبط المتهم ومواجهته، أقر بحقيقة ارتكابه للواقعة، مبررًا فعلته بوجود خلافات بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.
وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أن المتهم أقدم على إنهاء حياة شقيقته وزوجها ونجلها بسبب مماطلتها له في تسديد بقية ورث مستحق له.

وكان أحد شهود العيان الواقعة، أكد أن المتهم ذهب للإقامة بمنزل شقيقته قبل ارتكابه للواقعة، وأخبرها بأنه سيظل مقيم رفقتها بالمنزل إلى أن تعطي له المبلغ المستحق له من الميراث، مؤكدًا أن الضحية أخبرت شقيقها أنها سوف تعطي له المبلغ المالي المستحق له يوم 20 القادم من شهر أغسطس الجاري، ولكنه لم ينتظر لهذا الموعد وأقدم على التخلص منها.

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