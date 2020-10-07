تعليق غير متوقع من أحمد موسى على هدفي مروان في إنبي

الأربعاء، 07-10-2020
09:20 م
أحمد سالم
قال الإعلامي أحمد موسى، إن النادي الأهلي أحرز هدفين فى مرمى إنبى فى أول ربع ساعة، مضيفا: "مروان محسن
يتألق ويحرز هدفين فى 15 دقيقة أمام إنبي".
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه يحب مروان محسن
ويعلم أنه يمتلك الكثير من المهارات، معلقًا: " لما بنقسو عليه بيكون من أجل أن يكون الأفضل".
وتابع: " على الجميع الاحتراس من مروان محسن
، وأى لاعب ولا يسوى أمام المهاجم مروان محسن
".
وانتهت احداث الشوط الاول من مباراة الاهلي وانبي بتقدم المارد الاحمر بهدفين دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلم ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري
الممتاز.