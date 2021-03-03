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تركي آل الشيخ يحرج محلل قناة الزمالك: تأليف وكذب عيني عينك

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ يحرج محلل قناة الزمالك: تأليف وكذب عيني عينك
 
الأربعاء، 03-03-2021 07:53 ص أحمد عادل شعبان
انتقد المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - الناقد الرياضي عماد دربالة بعد زعمه اتجاه الأول لشراء نادي الزمالك.

وقال "دربالة" في تغريدة عبر تويتر: ايه رأيكم فى موضوع شراء تركى الشيخ حق انتفاع نادى الزمالك؟موافق ليه او رافض ليه؟انا عن نفسي محتاج تفاصيل الصفقه قبل ما اقول رأيي.

وكانت المفاجأة هي رد تركي آل الشيخ نفسه على التغريدة قائلا: لا لا لا محتاج رايك جداً جداً ... لا استطيع ان اعيش من غير رايك ... ! تأليف وكذب عيني عينك ومشكلتي الرئيسيه اني بوضوح قافل الموضوع لكن فعلاً لا اعرف يفهمو كيف.

وكان عماد دربالة ظهر أكثر من مرة عبر قناة الزمالك لتحليل أداء اللاعبين.
 

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