بعد وفاة مدير بنك.. كلب يعقر محاسب وشقيقته بالجيزة





أصيب شخصين في الجيزة بإصابات بالغة وخطيرة جراء تعرضهما لواقعة عقر كلب خاص بأحد جيرانهم بمنطقة العجوزة وسط الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شخص وشقيقته أفاد بتضررهما من كلب جارهم، وقيامه بالتعدي عليهما وإحداث إصابتهما حال دخولهما حديقة العقار، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

كشفت التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تعرض محاسب 55 سنة وشقيقته مدرسة 40 سنة، إلى حادث عقر كلب خاص بأحد جيرانهم بمنطقة العجوزة.

وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، إصابة الأول بجرح وتهتك في القدم، وكذا إصابة شقيقته المدرسة بقطع بأصابع الإبهام وخدوش متفرقة في الجسد، وذلك إثر تعرضهم لعقر كلب جارهم حال دخولهم حديقة العقار.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مالك الكلب وبمواجهته إعترف بملكيته للكلب صاحب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق في الجيزة التحقيقات.