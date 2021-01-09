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بعد ما فعله أمس.. كهربا يوجه رسالة لجمهور الأهلي

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كهربا
 
السبت، 09-01-2021 10:38 ص المصريون

نشر محمود كهربا، لاعب النادى الأهلى، رسالة لـ جمهوره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك بعد تصدره لـ هدافى الدورى المصرى بـ 4 أهداف، عقب تسجيله هدف في مباراة أمس مع سيراميكا كليو باترا.
ونشر كهربا، صورة من مباراة فريقه أمس مع نادي سيراميكا كليوباترا، معلقا عليها "الحمد لله - شكرا جمهور الاهلي العظيم دائما خير سند".
وفاز الأهلي اليوم على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، أحرزهما محمود كهربا ووليد سليمان، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز.
 

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