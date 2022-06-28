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بعد تجاهل تكريمه أو استقباله.. الشباب والرياضة: تغريدة علي زين«مُزعجة»

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علي زين
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الثلاثاء، 28-06-2022 11:38 ص


كشف محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن سبب عدم استقبال المحترف المصري علي زين فور وصوله لمطار القاهرة رغم تتويجه بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع برشلونة الإسباني.
وأعرب زين عن حزنه واحباطه بسبب تجاهله عند وصوله لمطار القاهرة الدولي، حيث لم يستقبله أي مسؤول سواء من اتحاد اليد أو وزارة الشباب والرياضة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة في تصريحات لقناة "صدى البلد": "عدم استقبال علي زين؟ كان من المفترض وفقًا لمعلوماتنا أن علي زين كان متجه للجزائر مباشرة للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط".
وأضاف: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص على التواصل مع اللاعب فورًا من أجل تهنئته ودعمه وسيتم الاحتفال به وتكريمه مثل أبطال مصر في جميع الألعاب".
وأكمل: "تغريدة اللاعب كانت مُزعجة للجميع وأؤكد أن وزارة الشباب والرياضة تقف خلف الأبطال الذي يرفعون راية مصر في مختلف الألعاب".
وتابع: "سيتم تجهيز احتفالية لمحمد صلاح نجم ليفربول أيضا فيما يخص تكريمه بمنحه جواز سفر دبلوماسي وجاري تحديد موعد هذه الاحتفالية".
وكتب زين على حسابه الشخصي بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من المحبط أن يتم ابلاغك باستقبالك في المطار كونك بطل مصري فائز بدوري أبطال أوروبا بقى وكدة ويتم تجاهلك تجاهل تام ومتلاقيش أي حد بيستقبلك في المطار (و ده برغم استفسار وزارة الشباب من الاتحاد لمعرفة موعد وصولي لاستقبالي)".
كما وجه الشكر ساخرًا من شركة مصر للطيران، على كسر إحدى متعلقاته.
 

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