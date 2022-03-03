بعد إعلان مالكه الروسي بيعه مضطرًا.. رجل أعمال مصري يشتري نادي تشيلسي

الخميس، 03-03-2022
10:04 ص
بعد عرض نادي تشيلسي
الإنجليزي للبيع من قبل مالكه الروسي رومان
ابراموفيتش، ذكرت صحيفة دايلي تيليغراف البريطانية عن رغبة رجل أعمال مصري
يدعى
لطفي منصور بشراء نادي تشيلسي
، وذلك بالتزامن مع الأزمة التي تعرض لها مالك النادي
في إنجلترا بعدما قامت بلاده روسيا بغزو أوكرانيا.
وعن رأي رومان ابراموفيتش بهذا القرار أكد أن هذه الخطوة تصب في مصلحة
النادي، وأعلن عن بيان رسمي جاء فيه: "أود أن أتطرق إلى التكهنات في وسائل
الإعلام خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بملكية نادي تشيلسي
.
كما ذكرت من قبل ، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي. في الوضع الحالي ،
اتخذت قرارًا ببيع النادي ، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والمشجعين والموظفين
وكذلك رعاة النادي وشركائه".
وختم بيانه بكلمة مؤثرة قال فيها: "آمل أن أتمكن من زيارة ستامفورد
بريدج للمرة الأخيرة لأودعكم جميعًا شخصيًا. لقد كان امتياز العمر أن أكون جزءًا
من نادي تشيلسي
وأنا فخور بجميع إنجازاتنا المشتركة. سيظل نادي تشيلسي
لكرة القدم
وأنصاره دائمًا في قلبي".