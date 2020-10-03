«الشحات» يرد على حقيقة رحيله عن الأهلى

علق حسين الشحات جناح الأهلي، على الأنباء التي تتردد الفترة الماضية بانتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز.

وكتب "الشحات" عبر "تويتر":حابب أشكر المهندس رامي فارس على العرض اللي قدمهولي وفعلاً عرض ميتعوضش."

وأضاف: مبسوط اني أول واحد يستفيد بالعرض، رفكو الراعي العقاري للنادي الأهلى بيقدم عرض كبير وعظيم، وطبعاً مفيش فرصة مضمونة أكتر من الراعي العقاري للنادي الأهلى كمان مع المهندس رامي فارس، نفسي كل الأهلاوية يستفادوا."

وأكمل الشحات: من العرض وتبقوا جيراني في كومبوند ILMONDO بالعاصمة الإدارية، نقطة أخيرة كل كنوز الدنيا متسواش ساعة جوه النادي الأهلي.