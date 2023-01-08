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البطل المصري محمد السيد يفوز بالقاضية على بطل إسرائيل ويقتنص الذهبية

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البطل المصري محمد السيد
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Teads
الأحد، 08-01-2023 01:49 م

أحرز البطل المصري، محمد السيد، ذهبية كأس العالم لسلاح سيف مبارزة تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أودين بإيطاليا.

ونجح السيد في الفوز بدور النهائي على بطل إسرائيل بنتيجة 15-13 ليتوج بذهبية تاريخية في بطولة من أصعب بطولات الموسم الحالي.

واستهل السيد مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

ثم تمكن السيد من تحقيق الفوز في دور الـ64 على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-13 بعد أن فاز في مباراة دور الـ128 على حساب بطل إستونيا بنتيجة 15-12، ثم نجح السيد في الفوز باللمسة الذهبية على بطل إسرائيل بنتيجة 15-14 بالدور ثمن النهائي.

وواصل السيد في تقديم أداء مميز خلال مشواره في البطولة محققًا فوزا صعبا على بطل إيطاليا بدور نصف النهائي بنتيجة 11-10.
 

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