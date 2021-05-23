اعتذار رسمي من صن داونز للنادي الأهلي

الأحد، 23-05-2021
09:51 م
محمد فضل
أرسل نادي صن داونز
الجنوب أفريقي اعتذرا رسميا للنادي الأهلي بسبب اعتداء بعض جماهيره على حافلة النادي الأهلي، وسب بيتسو موسيماني المدير الفني ، قبل المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، السبت، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد نادي صن داونز
في اعتذاره للنادي الأهلي، أن ما حدث من قبل بعض جماهيره لا يتماشي مع القيم والمبادئ التي يتمسك بها نادي صن داونز
.
كما أكد نادي صن داونز
، أنه سوف يتم اتخاذ موقف تجاه مشجعي النادي.
وأثنى نادي صن داونز
على العلاقة الطيبة التي تجمعه بالنادي الأهلي، والاحترام المتبادل بين الفريقين.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، أمس، السبت، للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز
في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.