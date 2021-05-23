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اعتذار رسمي من صن داونز للنادي الأهلي

اعتذار رسمي من صن داونز للنادي الأهلي
اعتذار رسمي من صن داونز للنادي الأهلي
Native
الأحد، 23-05-2021 09:51 م محمد فضل
أرسل نادي صن داونز الجنوب أفريقي اعتذرا رسميا للنادي الأهلي بسبب اعتداء بعض جماهيره على حافلة النادي الأهلي، وسب بيتسو موسيماني المدير الفني ، قبل المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، السبت، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد نادي صن داونز في اعتذاره للنادي الأهلي، أن ما حدث من قبل بعض جماهيره لا يتماشي مع القيم والمبادئ التي يتمسك بها نادي صن داونز.
كما أكد نادي صن داونز ، أنه سوف يتم اتخاذ موقف تجاه مشجعي النادي.
وأثنى نادي صن داونز على العلاقة الطيبة التي تجمعه بالنادي الأهلي، والاحترام المتبادل بين الفريقين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التأهل إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، أمس، السبت، للمرة الـ17 في تاريخه، بعد تخطي عقبة صن داونز في الدور ربع النهائي للبطولة بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ليواصل الأهلي مشواره الناجح في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا، واستكمال مسيرة تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه.
 

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