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استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

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استدعاء مرتضى منصور للتحقيق معه

مرتضي-منصور
مرتضى منصور
الأحد، 27-09-2020 03:25 م محمد فضل- متابعات
قررت لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية استدعاء مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، لسماع أقواله الشكاوى المقدمة منه.
وحددت لجنة القيم الثلاثاء المقبل للتحقيق مع مرتضى منصور فى الشكاوى المقدمة ضده وسماع أقواله .
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة هشام حطب اتخذ مجموعة من القرارات في اجتماعه العادي الذي عقد مساء الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية، حسب صدى البلد.
وقررت اللجنة اعتماد المصروفات والإيرادات للجنة الأولمبية خلال الفترة من 21 مايو حتى 22 سبتمبر بجانب الموافقة على ما تم التوصل إليه مع مصلحة الضرائب العامة بعد التوصل لاتفاق بتخفيض قيمة الضرائب المقررة ودفع المبلغ المحدد.
وقررت اللجنة إحالة الشكاوى المقدمة ضد رئيس نادي الزمالك للجنة الأندية والهيئات والقيم لدراستها واتخاذ قرار بشأنها بعد تلقي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عددا من الشكاوى خلال الفترة الماضية.
الشكاوى التي قدمت ضد رئيس نادي الزمالك تضمنت شكاوى بارتكاب أفعال تخالف المواثيق الدولية والقوانين واللوائح المنظمة للرياضة دوليا ومحليا.
قدمت الشكاوى ضد رئيس نادي الزمالك بواقع خمس شكاوى مقدمة من عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، وشكوى من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، وشكوى من مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وشكوى من مجلس إدارة النادي الأهلي، وشكوى من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وشكوى من عبدالله جورج، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وشكوى من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق.
 

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