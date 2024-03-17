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اتحاد الكرة يقرر إيقاف حكم مباراة الأهلي والبنك وحكم الفيديو

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لقطة اللعبة
الأحد، 17-03-2024 02:13 م


قال الإعلامي هاني حتحوت، إن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، استقرت على إيقاف الثنائي محمود البنا حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي الأخيرة، ومحمد الحنفي حكم الفيديو.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد  »، أن لجنة الحكام ناقشت موقف الثنائي وقررت إيقاف البنا 3 أسابيع بعد استئناف الدوري، وإيقاف الحنفي لأجل غير مسمى.

وتابع حتحوت، أن العقوبة جاءت أقوى على الحكم محمد الحنفي لأنه لم يتبع الإجراءات بشكل صحيح في لعبة لمسة اليد على أيمن أشرف، حيث لم يوضح وجود تسلل من عدمه ولم يستدع نظيره محمود البنا لمشاهدة لمسة اليد.

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