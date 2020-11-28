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ابنة أحمد بدير تهاجم إعلامية شهيرة بعد شتيمتها لـ والدها: مش هسكت لك

أحمد بدير
ابنة أحمد بدير تهاجم إعلامية شهيرة بعد شتيمتها لـ والدها: مش هسكت لك
 
السبت، 28-11-2020 08:22 ص المصريون

شنت سارة ابنة الفنان المصري أحمد بدير هجوما شرسا على الإعلامية الكويتية مي العيدان بعدما سخرت من والدها و وصفته بـ "الأقرع" .

وقالت سارة في بيان عبر فيس بوك: طيب انا صحيت من النوم انهارده لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست استاذه مي العيدان (الإعلاميه!)...انا اسمع عن حضرتك طبعا واعرف انك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانيين! ...بس حابه اوضحلك كام حاجه كده :

:اولا: انا ابويا نجم كبير من نجوم الوطن العربى ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليهنص كلمه واعتقد انك شوفتى ده كفايه فى هجوم الوطن العربى كله عليكى الي انا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس الي ردت غيبتنا .

وأضافت: ثانيا: لو الفنانين بالنسبه لك حياتهم مستباحه فأنا مش فنانه عشان تحطينى معاهم فى جمله مفيده(مع احترامي لكل الفنانيين طبعا) .


وتابعت: ثالثا :ابويا الي حضرتك بتغلطى فيه ده علمني ارفض التنمر بجميع اشكاله وحضرتك غلطتى فانا اكيد مش هسكت .. واخيرا انا ابويا زى القمر ورأيك بعد اذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كده.


 

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