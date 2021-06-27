«أون تايم سبورت» ترد على مقاطعة إدارة الزمالك

الأحد، 27-06-2021
09:39 ص
أصدرت قنوات أون تايم سبورت
بياناً يخص نادي الزمالك
، بعد
القرار الذي اتخذه مجلس ادارة القلعة البيضاء اليوم بعدم التعامل مع قناة
أون تايم
سبورت بسبب التصريحات المغلوطة التي تخص الفريق الأول لكرة القدم بأبناء ميت عقبة.
وكتبت قنوات أون تايم سبورت
عبر صفحتها الرسمية على موقع
التواصل الإجتماعي تويتر:" تعلن قنوات " أون تايم سبورت
" أنها بدأت
تحقيقا موسعا استجابة للشكوى المقدمة من نادي الزمالك
لما تم إذاعته من أحد مذيعيها
فيما يخص صفقات النادي مع لاعبيه مؤكدة تقديرها الكامل لنادي الزمالك
ومجلس إدارته.
وتعلن القنوات أنها تتحرى الدقة والشفافية فيما يعرض على
شاشاتها، أولا احترامأ لجمهور مشاهديها، وثانياً تقديراً لنادي الزمالك
الكبير وجمهوره
العريض وكل أندية مصر.