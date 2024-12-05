الخميس 05 ديسمبر 2024
توقيت مصر 22:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لماذا يعد الصبر أمرًا أساسيًا لبناء الثروة

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. الدولار يتخطى حاجز الـ 50 جنيهاً لأول مرة في التاريخ

يقترب من رقم غير مسبوق.. صعود جديد في سعر الدولار بجميع البنوك

أبوتريكة يوجه رسالة لمدرب شهير: ما حدث نقطة سوداء في تاريخك

أحمد شوبير يكشف مفاجأة عن سبب استبعاد نجله من قائمة الفريق أمام أورلاندو

"لم ينفذ تعليماته".. إمام الحرم المكي السابق يكشف سبب غضب الملك سلمان منه

"أمي السبب.. خانت أبويا مع عمي".. إحالة أوراق سفـ.اح زفتي للمفتي (فيديو)

صور صادمة.. رهف الحربي تخرج عن صمتها وتكشف ما حدث لها

"خذوا حذركم".. زوجته تخونه مع أقرب أصدقائه وتكشف له السبب

شاهد أول ظهور علني لـ أبومحمد الجولاني أثناء خروجه من قلعة حلب

أبوتريكة يوجه رسالة لمدرب شهير: ما حدث نقطة سوداء في تاريخك

762
ا
الخميس، 05-12-2024 02:09 م

 

 

علق محلل قنوات بي إن سبورت الرياضية ونجم الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، عن المنافسة بين بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي، وآرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.

 

وقال أبوتريكة: "فوز آرني سلوت بلقب الدوري في وجود جوارديولا سيكون نقطة سوداء في تاريخ بيب".

 

وأضاف: "جوارديولا خسر الدوري ثلاث مرات أمام كل من كونتي، مورينيو، ويورجن كلوب، وهم مدربون من نخبة المدربين "

 

واختتم: "خسارة جوارديولا لست مباريات أمر غير طبيعي، وأن المدرب الإسباني يمر بوضع سيء للغاية".

 

و فاز نادي مان سيتي على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وأحرز أهداف مان سيتي، برناردو سيلفا في الدقيقة 8، وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 31، وأضاف جيرمي دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 57 من المباراة.

 

ويتواجد مان سيتي في المركز الرابع من الدوري الإنلجيزي بعد هذا الفوز وذلك برصيد 26 نقطة.

إقرأ ايضا

391

أحمد شوبير يكشف مفاجأة عن سبب استبعاد نجله من قائمة الفريق أمام أورلاندو

شيكابالا

اختفاء شيكابالا في ظروف غامضة

124-012949-emam-ashour-mohamed-el-shenawy-alahly_700x400

شاهد ماذا فعل إمام عاشور عندما رأى الشناوي في التدريبات