أبوتريكة يوجه رسالة لمدرب شهير: ما حدث نقطة سوداء في تاريخك

علق محلل قنوات بي إن سبورت الرياضية ونجم الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، عن المنافسة بين بيب جوارديولا المدير الفني لمان سيتي، وآرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي.

وقال أبوتريكة: "فوز آرني سلوت بلقب الدوري في وجود جوارديولا سيكون نقطة سوداء في تاريخ بيب".

وأضاف: "جوارديولا خسر الدوري ثلاث مرات أمام كل من كونتي، مورينيو، ويورجن كلوب، وهم مدربون من نخبة المدربين "

واختتم: "خسارة جوارديولا لست مباريات أمر غير طبيعي، وأن المدرب الإسباني يمر بوضع سيء للغاية".

و فاز نادي مان سيتي على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف مان سيتي، برناردو سيلفا في الدقيقة 8، وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 31، وأضاف جيرمي دوكو الهدف الثالث في الدقيقة 57 من المباراة.

ويتواجد مان سيتي في المركز الرابع من الدوري الإنلجيزي بعد هذا الفوز وذلك برصيد 26 نقطة.