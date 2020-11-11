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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

ارشيف
ارشيف
 
الأربعاء، 11-11-2020 09:41 ص محمد عبد الحارس
تقام بعض المباريات الودية بين المنتخابات خلال فترة التوقف الدولى، يعد أبرزها مواجهة هولندا ضد إسبانيا، وفرنسا ضد فنلندا، بالإضافة إلى مباريات التصفيات التأهيلية لكأس أمم افريقيا.
مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم والقنوات الناقلة
النيبال – أساسي × بنجلادش – أساسي، تقام في الواحدة ظهرًا
اليونان – أساسي × قبرص – أساسي، تقام في الخامسة إلا الربع عصرًا، وتذاع عبر قناةbeIN Sports HD 2
الجبل الأسود – أساسي × كازاخستان – أساسي، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9
مالطة – أساسي × ليشتنشتاين - أساسي، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
ليتوانيا – أساسي × جزر فاروه - أساسي، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناةbeIN Sports HD 2
رومانيا – أساسي × روسيا البيضاء - أساسي، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
سان مارينو – أساسي × لاتفيا - أساسي، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
بلغاريا – أساسي × جبل طارق - أساسي ، تقام في السابعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
تركيا – أساسي × كرواتيا – أساسي، تقام في الثامنة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
الدانمارك – أساسي × السويد – أساسي، تقام ف الثامنة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 10
ألبانيا – أساسي × كوسوفو – أساسي، تقام في التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports Connect
لوكسمبرج – أساسي × النمسا – أساسي، تقام في التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
بلجيكا – أساسي× سويسرا – أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
إيطاليا – أساسي × إستونيا – أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
ألمانيا – أساسي × التشيك – أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
هولندا – أساسي × إسبانيا - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
البرتغال – أساسي× أندورا - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
بولندا – أساسي × أوكرانيا - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9
سلوفينيا – أساسي × إذربيجان - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN
فرنسا – أساسي × فنلندا - أساسي، تقام في العاشرة وعشر دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
تصفيات كأس أمم أفريقيا
موريتانيا × بوروندي، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7 كينيا × جزر القمر، تقام في السادسة مساء
السينغال × غينيا بيساو، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
غينيا × تشاد، تقام في السادسة مساء
الرأس الأخضر × رواندا، تقام في السادسة مساء
ليبيا × غينيا الإستوائية، تقام في التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
 

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