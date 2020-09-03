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«آل الشيخ» غاضبا: لا تنازل هذه المرة

تركي-آل-الشيخ-1
آل شيخ
 
الخميس، 03-09-2020 10:18 ص محمد عبد الحارس

قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إنه سيقيم دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص؛ لـ قيامه بالتجاوز في حقه، مشيرًا إلى أنه قام بالتنازل عن قضايا عدة؛ حبا في مصر والنادي الأهلي، ولكن ليس هذه المرة.
وكتب «آل الشيخ» عبر "فيس بوك": "سبق أن تنازلت عن قضايا كثيرة حبًا في مصر والجمهور النادي الأهلي.. لكن صاحب الصورة أعلاه تجاوز كثير وكذب وحرض ولذلك كلفت محاميا متخصصا في مثل هذه القضايا المقصود بها التحريض والكذب وتشويه السمعة.. هذه المرة لن أسامح لأني سبق أن أعطيته فرصه في السابق.. لا أحب الأذية لأحد لكن الموضوع تجاوز كل المنطق والحدود وإذا كان هناك من يوجهه بذلك سنكتشفه بإذن الله... عاشت مصر والمملكة".
وأضاف تركي آل الشيخ: "وبالنسبة للأخ صاحب هذه القناة فاني أطلب منه عدم التطرق لاسمي حتى لو تلميحًا بقصد التحريض أو الكذب ولا سأكون مضطرًا أن يكون هو القضية الثانية".

سبق ان تنازلت عن قضايا كثيره حباً في مصر والجمهور النادي الاهلي ... لكن صاحب الصوره اعلاه تجاوز كثير وكذب وحرض ولذلك...

Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Wednesday, September 2, 2020

وبالنسبة للاخ صاحب هاذي القناة فاني اطلب منه عدم التطرق لاسمي حتى لو تلميحاً بقصد التحريض او الكذب ولا ساكون مطراً ان يكون هوا القضية الثانيه 🙏🏻

Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Wednesday, September 2, 2020

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