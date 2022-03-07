5 نصائح لتحقيق الاستقرار المالي مستقبلًا

الإثنين، 07-03-2022
05:59 م
قد يبدو من الصعب التغلب على المشاكل المالية التي تطرأ في حياتنا، أو التخلص من العادات غير الصحيحة والتي قد تؤدى بنا إلى تراكم الديون، لذا لا بد من وجود ثقافة مالية أو خطة محددة نضعها لأنفسنا.
بحسب التقرير الذي نشره الموقع الأمريكي Entrepreneur
، والمختص في مجال الأعمال والريادة، كشف كاتب التقرير بيل كارسون أن العامل الرئيسي للتغلب على المشاكل المالية والقدرة على الادخار بنجاح دون خوف أو قلق من خسارة المدخرات، تكمن في الوعي بالشأن المالي وكيفية تنمية الأموال.
وكشفت العديد من الدراسات الحديثة أن الأمريكيين الذين قد نجحوا في الادخار، لا يمتلكون الثقة الكاملة في اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بالشؤون المالية الصحيحة. لذا سنتطرق في مقالنا هذا للحديث عن الخطوات الصحيحة للادخار وتحقيق الاستقرار المالي في المستقبل، ومن هذه الخطوات، ما يلي:
الصبر
بحسب ما صرح به خبراء الشؤون المالية ورواد الأعمال، أكدوا على أن غياب الوعي الثقافي المتعلق بالشأن المادي هو المشكلة الأساسية، لذا في حال كان هناك شك في الوضع المستقبلي المالي، يجب قراءة الكتب التي تتحدث عن التمويل، أو متابعة الدورات التي تهدف لنشر الوعي المالي؛ لكي يتم اتخاذ الخطوات المالية الصحيحة، كما وينصحون بضرورة استشارة المتخصصين في العلوم الإدارية المالية أو وكلاء التأمين، كما ويمكن تقييم الوضع المالي مرارًا وتكرارًا حتى يتم اتخاذ أفضل الخطوات المالية مستقبلًا.
الإلمام بالشؤون المالية
يشار إلى مصطلح الثقافة المالية بالمعرفة والثقة في إدارة وادخار أو استثمار الأموال بطريقة فعالة وبكفاءة عالية، ويتم ذلك من خلال وضع الخطط الاستراتيجية وتسديد الديون وإعداد الميزانيات واعتماد خطط تأمينية وشراء العقارات، ومن ثم التخطيط للتقاعد المستقبلي والدراسة، وينضح رجال الأعمال بالاستثمار لتحقيق استقرار مالي لأطول فترة زمنية ممكنة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الأصول الأمنة، كالسلع، أو الذهب أو المعادن، بينما يرى آخرون أن أفضل الاستثمارات تكون في العملات الرقمية وتداولها، تداول عملة البيتكوين، ويتم ذلك من خلال فتح حساب بيتكوين على أحد شركات الوساطة والاستثمار بالعملة، وينفرد موقع arabfinancials.org في تقديم كل ما هو جديد في عالم العملات الرقمية والاستثمار في الأصول الآمنة ويزود دلائل بالنصائح الأساسية للانخراط في عالم الاستثمارات الرقمية و يرشدك إلى كيفية فتح حساب بيتكوين
خاص بك من الصفر، ولكن، يبقى السؤال هنا: كيف يمكن تحقيق الثقافة المالية؟ لتثقيف نفسك ماليًا، يقدم الخبراء مجموعة من النصائح التي تساعدك على ذلك، ومنها:
الميزانية
بحسب ما صرح به الخبراء، فإن أفضل طريقة تقليل نفقاتك تكون من خلال مراقبة النفقات، ويؤكدون على أن إعداد ميزانية معينة خلال فترة زمنية تعتبر من أفضل الخطوات لتحقيق الاستقرار المالي مستقبلًا، وذلك يساعد في التعرف على الفجوات التي تفرط بها في الإنفاق، وتساعدك إعداد الميزانية على السير في الطريق الصحيح والادخار بكفاءة عالية.
الاستثمار
يفتقر العديد من الأشخاص إلى المعرفة في مجالات الاستثمار، ولكن سيكون من الجيد التواصل مع المستشارين الماليين للوصول للطريق الصحيح، واختيار المحفظة الجيدة لتحقيق الأهداف المالية المنشودة والتي تلائم مستويات المخاطرة التي يمكنك تحملها.
تثقيف النفس
تعتبر هذه الخطوات من أهم الخطوات في المجال المالي، فهي تساعد على تحقيق الأهداف المالية خاصة الأهداف طويلة الأجل، وتزيد من اكتساب الفرد للمعرفة والادخار والاستثمار بشكل صحيح، كما ويعتبرها المستشارين الماليين أولى الخطوات لتحقيق الثروة المالية.
لذا فقد حان الوقت لتثقيف نفسك ماليًا؛ لكي تتعرف على الطرق الصحيحة للتخطيط والدراسة وإعداد الميزانيات والإنفاق، ومن ثم التخطيط للتقاعد.
التعلم من الأخطاء
المشاكل المالية في إحدى مراحل الحياة أمرًا حتمي لا مفر منه، ولكن مازال هناك وقت للتعلم وإدارة الأموال بكل حكمة وموثوقية، فكلما كانت هناك ثقافة مالية أكبر، كلما كان هناك فهمًا للواقع ومعرفة بالأساليب الأفضل لإدارة الشؤون المالية التي يجب تغييرها، وفي حال حدوث خطأ في التخطيط، فلا بأس من إعادة ضبط الميزانيات وعدم الوقوع في الخطأ مرة ثانية، كما ينصح المستشارين الماليين بضرورة التشاور مع رواد الأعمال وأصحاب الثروات للوقوف على الأخطاء وتعديل المسار.
الادخار
الجميع يمر بضائقة مالية في مرحلة ما من مراحل الحياة، ولكن وجود ثقافة مالية يعتبر أمرًا هامًا وضروريًا لادخار الأموال، ويرى المستشارين الماليين أن أفضل طرق الادخار تكون من خلال وضع الأهداف للادخار، واختيار الحساب المالي بكل عناية، كما وينصحون ضروري جعل عمليات التوفير في حساب مالي منفصل عن الحساب الخاص بالمستخدم، إضافة إلى ضرورة مراقبة النفقات الشهرية، وتخصيص حساب مالي للحالات الطارئة لتغطية النفقات لفترة لا تقل عن 5 شهور.
التكنولوجيا
تساعد التكنولوجيا في تقديم حلول فعالة من خلال مجموعة من التطبيقات التي تساعد في تحديد الميزانيات، وبيع المستلزمات القديمة، وتصفح العروض والخصومات.
التسوق يحتاج ذكاء
ينصح المستشارين الماليين بضرورة الاستفادة من الخصومات والعروض وقسائم الشراء عن التسوق، أو حتى اتباع برامج الولاء التي تعتمدها بعض شركات التسويق، كما ويمكن تصفح الأسعار من خلال مواقع التسوق الإلكترونية واختيار السلع بأسعار أقل، إضافة إلى ضرورة التعرف على طرق الدفع سواء كان الدفع نقدًا أو من خلال بطاقات الائتمان، وينصح خبراء التسوق بالدفع نقدًا بدلاً من الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية.
الاستمرارية
تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات لتحقيق الأهداف المستقبلية والاستقرار المالي، والاستمرار في الادخار والتخطيط واعداد الميزانيات يساعد في تحقيق الأهداف على أكمل وجه، ولكن التقطيع وعدم الاستمرارية في التخطيط ومتابعة النفقات، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تراكم الديون.