وفاة الفنان صادق قليني الصديق المقرب لـ عزت أبوعوف

الخميس، 21-07-2022
12:51 م
توفي، اليوم الخميس،
الفنان صادق قليني
بعد تعرضه لأزمة صحية.
من هو صادق قليني
؟
1- كان أحد أعضاء فرقة Les Petits Chats، التي كان ضمن أعضائها الفنان الراحل عزت أبو عوف.
2- لديه أغاني منفردة
من ضمنها "الدف والمزمار"، "ليه كل ما تقول اه"، "يا
حلوة شيلي النضارة"، "قمر الليالي"، "قولها معايا".
3- كان الأب بطرس
دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، هو من أعلن وفاة قليني، وذلك على صفحته
الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
4- كتب: "الراحة الأبدية أعطه يارب
والنور الدائم فليضيء له وليستريح بسلام أمين.. نقدّم تعازينا القلبية في رحيل
الفنان صادق قلليني الذي أمتع أجيالًا كثيرة بأغانيه الرائعة بمختلف اللغات،
طالبين له الرحمة من الله والعزاء والصبر لذويه ومحبيه".