الخميس 21 يوليه 2022
توقيت مصر 19:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يفاجئ الجميع ويصعد للمرة الثانية في نفس اليوم

تفاصيل مرعبة لغرق قبطان مصري وزميله في المحيط الهندي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

سعودية شهيرة: والله ثم والله ما أتزوج عربي

بيان رسمي من «شيرين» .. اعتذار ورجاء ولجؤ للقضاء

وفاة الفنان صادق قليني الصديق المقرب لـ عزت أبوعوف

الريال السعودي يصل لأعلى سعر له أمام الجنيه المصري

تخفيض رسوم 3 مطارات في السعودية بنسبة 35%

«أنا بيه ابن بيه».. من هو عمر هريدي دفاع القاضي المتهم بقتل زوجته شيماء جمال

اشتباك لفظي بين والدة شيماء جمال وزوجها القاتل داخل المحكمة يكشف مفاجآت صادمة

ADS
 

وفاة الفنان صادق قليني الصديق المقرب لـ عزت أبوعوف

21-07-22-187092623
عزت ابوعوف وقليني والاب بطرس
Native
Teads
الخميس، 21-07-2022 12:51 م
توفي، اليوم الخميس، الفنان صادق قليني بعد تعرضه لأزمة صحية.

من هو صادق قليني؟
1- كان أحد أعضاء فرقة Les Petits Chats، التي كان ضمن أعضائها الفنان الراحل عزت أبو عوف.
2- لديه أغاني منفردة من ضمنها "الدف والمزمار"، "ليه كل ما تقول اه"، "يا حلوة شيلي النضارة"، "قمر الليالي"، "قولها معايا".
3- كان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، هو من أعلن وفاة قليني، وذلك على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
 4- كتب: "الراحة الأبدية أعطه يارب والنور الدائم فليضيء له وليستريح بسلام أمين.. نقدّم تعازينا القلبية في رحيل الفنان صادق قلليني الذي أمتع أجيالًا كثيرة بأغانيه الرائعة بمختلف اللغات، طالبين له الرحمة من الله والعزاء والصبر لذويه ومحبيه".
 

إقرأ ايضا

1829527_0

الدولار يفاجئ الجميع ويصعد للمرة الثانية في نفس اليوم

ريااااال

الريال السعودي يصل لأعلى سعر له أمام الجنيه المصري

2022_3_31_16_24_19_15

ارتفاع جديد للدولار في بداية تعاملات اليوم