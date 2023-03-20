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هبوط حاد في أسعار النفط لمستوي قياسي منذ 2021

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النفط
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الإثنين، 20-03-2023 01:21 م

 

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، إلى دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 20 ديسمبر 2021.

 

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 2.80% إلى 64.87 دولار للبرميل.

 

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.85% إلى 71.20 دولار للبرميل، وقبل ذلك تراجعت العقود الآجلة للخام دون مستوى 71 دولارا للبرميل.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الخام، وتتخوف الأسواق من حدوث الركود بسبب المخاطر التي تهدد القطاع المصرفي العالمي.

 

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