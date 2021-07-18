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ننشر أسعار الدولار في بداية التعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
Native
الأحد، 18-07-2021 09:08 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 18 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في المصرف المتحد 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
 

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