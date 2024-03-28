نزلت 325 ألف جنيه.. أسعار فيات في مصر بعد الهبوط الكبير

الخميس، 28-03-2024
12:17 م
أقرت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات الإيطالية في مصر، تخفيضًا بأسعار جميع الطرازات المتاحة بالسوق المحلي بنسب تراوحت بين 275.000 وحتى 325.000 جنيه.
ويتزامن إعلان وكيل فيات مع موجة من التخفيضات التي تجتاح سوق السيارات المصري، في أعقاب ضبط أسعار النقد الأجنبي وبدء توافر الدولار بصورة شبه طبيعية في البنوك والقضاء على السوق السوداء.
وتتنوع الطرازات المقدمة من علامة فيات الإيطالية بمصر خلال مارس الجاري بين سيدان عائلية وكروس أوفر، وتتراوح أسعار سيارات فيات بعد التخفيض ما بين مليون و50 ألف جنيه وأعلاها مليون و525 ألف جنيه.
فيات تيبو
تراجعت أسعار فيات تيبو
سيدان موديل 2024 ما بين 300 و325 ألف جنيه، إذ أصبح أسعارها تبدأ من مليون و50 ألف جنيه بدلًا من مليون و350 ألف جنيه، والفئة الثانية بات سعرها مليون و225 ألف جنيه مقابل مليون و550 ألف جنيه.
فيات 500X
تتوفر فيات 500X موديل 2024 بعد التخفيض بسعر يبدأ من مليون و475 ألف جنيه بدلًا من مليون و750 ألف جنيه للفئة الأولى، وعودة الفئة الثانية من جديد بسعر مليون و525 ألف جنيه.