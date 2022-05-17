الجمعة 20 مايو 2022
توقيت مصر 13:12 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عرض خيالي لا يُصدق من باريس سان جيرمان لـ«مبابي» للتجديد وعدم الرحيل لريال مدريد

زوجها يعمل في الخارج.. فلاح يذبح ابنته بعد انتشار صور لها في القرية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظات مصر عبر منصة امتحانات مصر «قريبا»

بعد النقاب.. فنانة سعودية تخلع الحجاب في بث مباشر

رئيس دولة يُجرّم تعدد الزوجات على الوزراء

القبض على طليق «طالبة البحيرة» بعد نشر مقاطع مخلة لفضحها

بعد تحريضه عليهن.. الوزير المالديفي يحذف تغريدته عن رهف القحطاني ومروج الرحيلي

زوج«ماري مجدي» يكشف سبب ضربها بالشومة بوحشية أمام النيابة

«نجحنا في وأد الربيع العربي».. فجر السعيد تعلن إغلاق قناة «سكوب» بشكل مفاجئ

جمال الغندور: هدف الأهلي في البنك الأهلي صحيح لهذا السبب

ADS
 

قفزة كبيرة في أسعار النفط

10070143071539198424
النفط
Native
Teads
الثلاثاء، 17-05-2022 09:20 ص
ارتفعت أسعار النفط، مدعومة بتفاؤل بأن الصين ستشهد تعافيا قويا في الطلب بعد مؤشرات إيجابية على انحسار جائحة كورونا في المناطق الأكثر تأثرا في البلاد.
حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2.69 دولار إلى 114.24 دولار للبرميل أي بزيادة 2.4 بالمئة عند التسوية.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.71 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 114.20 دولار للبرميل.
وكانت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس الإثنين، بعدما عزز انخفاض المخزونات مخاوف مرتبطة بالإمدادات.
 

إقرأ ايضا

download

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظات مصر عبر منصة امتحانات مصر «قريبا»

2019_11_25_16_46_11_50

ماذا قال محافظ البنك المركزي قبل اجتماع رفع الفائدة مجددًا؟

20200324161056971

قرار مرتقب من البنك المركزي برفع سعر الفائدة غدًا الخميس