قفزة كبيرة في أسعار النفط

الثلاثاء، 17-05-2022
09:20 ص
ارتفعت
أسعار النفط
، مدعومة بتفاؤل بأن الصين ستشهد تعافيا قويا في الطلب بعد مؤشرات
إيجابية على انحسار جائحة كورونا في المناطق الأكثر تأثرا في البلاد.
حيث
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 2.69 دولار إلى 114.24 دولار للبرميل
أي بزيادة 2.4 بالمئة عند التسوية.
وزادت
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.71 دولار أو 3.4 بالمئة إلى 114.20 دولار
للبرميل.
وكانت
العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق، أمس
الإثنين، بعدما عزز انخفاض المخزونات مخاوف مرتبطة بالإمدادات.