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في إطار دعم التحول المالي الرقمي

معيط : مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بنجاح في هذا المشروع

المالية توقع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة " إى تاكس " و شركة " ساب "  
المالية توقع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة " إى تاكس " و شركة " ساب "  
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الإثنين، 14-06-2021 10:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور " محمد معيط وزير المالية " على أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ، تمضى بنجاح فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذي يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذي يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.
     وقال  وزير المالية أن مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي لحق الدولة، حيث تُساعد أنظمة الإقرارات الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والفاتورة الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
    وأوضح وزير المالية  أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُسهم فى استدامة جودة أداء المنظومات الضريبية الإلكترونية؛ بما يُؤدى إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذي يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.
    وأكد " إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax  أن الحكومة بذلت جهودا مُثمرة فى بناء نظام رقمى متكامل لرفع كفاءة المنظومة الضريبية ، حيث وقعت  شركة SAP LLC  مصر مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax، الشركة التابعة لوزارة المالية بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بهدف تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي في مصلحة الضرائب المصرية ، والذي يأتي في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي وتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة.
    وأوضح أنه بموجب المذكرة، ستعمل SAP  و E-Tax على تطوير فرص التعاون فى مجال التحول الرقمي بمصر، بالإضافة إلى تمكين شركة E-Tax من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية ، ومقدمي خدمة الفاتورة الإلكترونية ، وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي.
    وأشاد " رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-Tax " بأهمية الاتفاقية قائلاً " تعمل E-Tax على تقديم الخدمات التكنولوجية المتخصصة ومشروعات التحول الرقمي ، والاستشارات التكنولوجية ، وتوفير كافة الموارد البشرية ذات الخبرات والخدمات المتخصصة لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية ، والارتقاء بالإدارة الضريبية ، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية ، والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال إتباع أحدث الوسائل الإلكترونية .
      ومن جانبها أكدت " المهندسة هدى منصور " العضو المنتدب لشركة SAP مصر أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا  نحو التنمية الشاملة ، بل ضرورة ، قطعت فيها معظم دول العالم خطوات كبيرة ، وتسعى SAP إلى تطويع تقنياتها الحديثة في تقديم أفضل الخدمات في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية نحو تطبيق المنظومة الرقمية في كافة الأعمال ، خاصة وأن التعاون بين SAP والحكومة المصرية في مشروع ميكنة الضرائب سيساهم بلا شك في زيادة الحصيلة الضريبية ، وكذلك زيادة عدد المستفيدين من المنظومة الجديدة وتوفير طرق سداد أكثر سهولة وآمنًا.
     ومن جهته أشار "المهندس خالد عبد الغني" الرئيس التنفيذي لشركـة ETax إلى أن " ETax" تسعى لشراكات مع كيانات عالمية في إطار هدفها المتمثل في استغلال أحدث تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جهود التحول الرقمي وأداة ناجحة لامتلاك إستراتيجية بيانات حديثة قادرة على تقديم أفضل تنظيم للبيانات وربطها بكفاءة.
   وأضاف "المهندس خالد عبد الغني " قائلًا ستمنحنا تقنيات SAP مزايا هائلة فيما يتعلق  بتطوير القدرات الأساسية لمنظومة العمل الضريبي في مصر ، وتحقيق أهدافنا المتمثلة في ال حفاظ على موارد الهيئات الضريبية وزيادة متحصلاتها وكشف حالات الاشتباه في عدم الالتزام ، خاصة في ظل اتجاه الحكومة المصرية لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.
 

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