الجمعة، 13-08-2021
11:11 ص
طريقة بيع الاسهم في الراجحي والتي تتمثل في
بعض الخطوات البسيطة والتي تمكنك من القيام بعمليات مختلفة إلكترونيا مثل بيع
الأسهم وشرائها وزيادة فرص الاستثمار بطرق متنوعة عبر اختلاف الشركات المختصة في
التداول وبالرغم من سهولة الأمر إلا أنه يتطلب الحذر والتفكير مليا قبل اتخاذ
خطوات بيع او شراء الاسهم والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية.
طريقة وشروط فتح محفظة أسهم في بنك الراجحي
قبل أن نتعرف على طريقة بيع الاسهم
في الراجحي لابد أن نتعرف على أهم الخطوات الأساسية والتي تساعدك في امتلاك
محفظة إلكتروني للأسهم الخاصة بك من خلال التعرف على أهم الشروط و اتباع بعض
الخطوات البسيطة
●لابد من قيامك بعملية اكتتاب مع إحدى شركات بيع الأسهم الاستثمارية والتي توجد في السوق الخاص ب التداول الإلكتروني.
●من الممكن أن تحصل على محفظة مخصصة لبيع الأسهم وهذا من خلال التوجه لبنك الراجحي والقيام بتمويل الاسهم او القيام بعملية الإيداع النقدي للمحفظة.
●يقوم البنك بوضع تعهد والقرار على المتقدم لإخلاء المسؤولية حول أي خسائر قد تحدث له في الناحية المادية.
●تتمكن الشركة أو بنك الراجحي من إلغاء المحفظة الخاصة بالأسهم في أي وقت تريد دون سابق إنذار للعميل.
طريقة بيع الاسهم في الراجحي
من المزايا التي تقدمها شركة وبنك الراجحي للعملاء سهولة الاستثمار بشكل
إلكتروني وهذا من خلال استخدام الهاتف الجوال والقيام بالتحميل للتطبيق الرسمي
للراجحي واتباع الخطوات التالية في بيع الأسهم وشرائها
●الخطوة الأولى وهي التوجه بشكل رسمي للموقع المتخصص بالأسهم في بنك الراجحي وهذا من خلال القيام بالضغط هنا.
●سوف تجد في الجزء الأعلى من الموقع جهة اليمين خانة تعرف بخدمات الاكتتاب قم بالضغط عليها مطولاً.
●سوف تظهر في خيارات الشاشة أمامك ثلاث خيارات اساسية وهي خانة خاصة ببيع أسهم الاكتتاب وخانه خاصة بشراء الأسهم خانة مخصصة لزيادة رأس المال.
●بعد القيام بالضغط على بيع الأسهم سوف تجد قائمة تشتمل على مجموعة متنوعة من الشركات والتي تختار احداها مع تحديد نوعية السهم والشركة المختصة التي تود ببيع أسهمها إلكترونياً.
●بعد الاختيار سوف تجد عدة بيانات تشتمل على اسم الشركة والاسم التي تملكها بها مع المحفظة المالية الخاصة بك وفي حاله رغبتك في تأكيد عملية البيع قم بالضغط على خانة تنفيذ الطلب والتي توجد بالجزء السفلى من الموقع.
أفضل الأسهم في السوق السعودية
بعد أن تعرفنا على طريقة بيع الاسهم
في الراجحي لابد أن نتعرف على أهم الأسواق لبيع الأسهم في الوقت الحالي
والتي تتمثل في كل من الآتي
●شركة سابك والتي تعد إحدى أهم الشركات الصناعية المتخصصة في تصنيع المواد المعروفة ب البتروكيماويات والتي ينفرد مجالها بالابتعاد عن المجالات البترولية.
●الإتصالات السعودية يقوم مجال عمل هذه الشركة في تقديم الخطوط الأرضية والتي تتميز بارتفاع أسهمها بشكل ملحوظ والذي زاد حتى بلغ سعر السهم 70 ريال وهو في زياده عن هذا.
●البنك الأهلي التجاري والذي يتميز بتنوع المصارف الخاصة به ولقد بلغ الاسهم الموجوده به مؤخرا اثنين مليون سهم.
●مصرف الراجحي
ويقوم المصرف بتقديم خدمات الاسهم والتداول بطريقة اسلامية.
بعد أن تمكنا من معرفة طريقة بيع
الاسهم في الراجحي بكل سهولة والمتمثلة في مجموعة من الخطوات البسيطة والتي
يمكنك القيام بها من خلال التوجه للموقع الرسمي أو تحميل تطبيق الراجحي اتخاذ نفس
الخطوات السابق ذكرها مع تحديد وجهتك في التداول بشكل أولى حيث تساعدك في أولى
خطوات تحقيق السراء من الاستثمار الدولي والذي يتم بين مجموعة متنوعة من الشركات