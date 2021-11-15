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في أكتوبر الماضي

«جمارك السويس» تفرج عن سيارات بـ 306 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية
Native
الإثنين، 15-11-2021 08:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيًا عن 1635سيارة ملاكي للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 1031 سیارة نظم خاصة «إعفاءات ذوى إعاقة وموقوفات»، بقیمة إجمالية بلغت 303 ملايين و606 آلاف جنيه، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات 56 مليونًا و30 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 24 مليونًا و911 ألف جنيه، وأرباح تجارية وصناعية 78 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 81 مليونًا و20 ألف جنيه.
أوضح التقرير أيضًا أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 9 سيارات نقل بقيمة بلغت 3 ملايين و210 آلاف جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي.
أضاف التقرير أنه تم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن تلك السيارات بقيمة مليون و21 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 595 ألف جنيه، وبلغت ضريبة الأرباح التجارية والصناعية 26 ألف جنيه بإجمالي إيرادات مُحصلة قدرها مليون و643 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت نهائيا خلال شهر أكتوبر الماضي عن 1635 سيارة ملاكي ونقل بقيمة إجمالية بلغت 306 ملايين و816 ألف جنيه، فيما بلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المُحصلة عنها نحو 82 مليونًا و660 ألف جنيه.
 

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