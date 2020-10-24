تعرف على سعر ايفون 12 برو ماكس max في السعودية

ايفون 12 برو Max



أعلنت اليوم شركة آبل الأمريكية إن هواتف iPhone 12 Pro تم إطلاقها في الأسواق اعتباراً من أمس الجمعة 23 أكتوبر، وضمت ثلاثة طرز مختلفة من هذا النوع وهي iPhone 12 القياسي و iPhone 12 Pro Max بالإضافة إلى iPhone 12 mini.

وستبدأ اسعارها من 999 دولارًا، بينما تصل أسعار بعض موديلات هذا الطراز إلى 1299 دولارًا، بينما تأتي أسعار iPhone 12 Pro بالإضافة إلى أسعار iPhone الجديد بموديلاته الأخرى، وبحسب تصريحات الشركة في مؤتمرها الأخير سيكون سعر ايفون 12 برو ماكس max في السعودية كالتالي:

موبيل موديل iPhone 12 pro 128GB سيكون سعره 3747 ريالاً سعودياً، و موديل iPhone 12 pro 256GB سيكون سعره 4,122 ريالاً سعوديّا، وموديل iPhone 12 pro 512GB سيكون سعر4,873 ريالاً سعوديّا، وموديل iPhone 12 pro max 128GB سيكون سعر 4,122 ريالاً سعوديّا، وموديل iPhone 12 pro max 256GB سيكون سعره، 4,497ريالاً سعوديّا، وموديل iPhone 12 pro max 512GB، سيكون سعره5,248 ريالاً سعوديّا ، وموديل iPhone 12 64GB، سيكون سعره 2,997 ريالاً سعوديّا، وموديل iPhone 12 128GBسيكون سعره 3,184 ريالاً سعوديّا، وموديل iPhone 12 256GB سيكون سعره 3,560 ريالاً سعوديّا، وموديلiPhone 12 mini 64GB سيكون سعره 2,622 ريالاً سعوديّا ، وموديل iPhone 12 mini 128GB سيكون سعره 2,809 ريالاً سعوديّا، وموديل iPhone 12 mini 256GB سيكون سعره 3,184 ريالاً سعوديّا.

أما عن مواصفات هذا الهاتف الذكي:

فتحتوي النسخة الدولية من iPhone 12 على فتحة واحدة لبطاقة SIM، بينما يتم تزويد النسخة المصدرة إلى الصين بخطين، وتدعم جميع إصدارات الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع ، بالإضافة إلى شبكات الجيل الخامس كذلك.

ويبلغ طول iPhone 12 Pro 14.67 سم وعرضه 7.15 سم وسمكه 0.74 سم.

و الجزء الأمامي والخلفي للهاتف المذكور مصنوعين من زجاج Gorilla Glass، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويزن 189 جرامًا.

و تتمتع هواتف iPhone 12 Pro بشاشة مقاس 6.1 بوصة، ودقة هذه الشاشة 1170 بكسل × 2532 بكسل، وتبلغ كثافة بكسلاتها 460 بكسل / بوصة، وتغطي الشاشة المذكورة 86% من واجهة الهاتف.

و جميع إصدارات iPhone 12 Pro مزودة بكاميرا رئيسية بعدسة ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل، ويمكن لهذه العدسة التقاط الصور ومقاطع الفيديو بدقة 4K.



و تصل السعة التخزينية لبعض إصدارات iPhone 12 Pro إلى 512 جيجابايت، بينما تبلغ سعة التخزين لبعض الإصدارات 128 جيجابايت فقط، ويتحدد سعر iPhone 12 Pro في السعودية بناءً على السعة التخزينية.

و هذا الهاتف مزود بمستشعر بصمة الإصبع، بالإضافة إلى مستشعر القرب ومستشعر الضغط ومستشعر التعرف على الوجه، ويحتوي على خاصية GPS والبوصلة لتحديد الموقع والاتجاهات.

وقد قامت شركة آبل بتزويد iPhone 12 Pro ببطارية يمكنها تشغيل الهاتف حتى 17 ساعة عند تشغيل ملفات الوسائط المتعددة في وضع الاستعداد، ويمكن لهذه البطارية تشغيل الجهاز حتى 65 ساعة عند تشغيل الملفات الصوتية فقط.

و تتوفر هواتف iPhone 12 Pro بأربعة ألوان مختلفة وهي: الفضي والذهبي والجرافيت بالإضافة إلى اللون الأزرق المميز، كما تتوفر هواتف iPhone 12 pro max بنفس الألوان المذكورة أيضًا، وهواتف iPhone 12 وiPhone 12 ميني متوفرة باللون الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق بدون ألوان أخرى.