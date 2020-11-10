تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 10-11-2020
09:09 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر تراجع جديد بمقدار قرشين حيث
سجل 15.67 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار
في بنك الاستثمار العربي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77
جنيه ، وسجل في المصرف المتحد 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل
في المصرف العربي الدولي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .