الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
توقيت مصر 09:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رواد "تويتر" يشاركون فيديو يجمع "بايدن " و " مبارك " وعلاء يعلق

بشري سارة من السعودية للدفعة 36

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

صادم.. يصور زوجتيه أثناء ممارسة الرذيلة مع 4 شباب

مشادة بين إلهام شاهين ومخرج شهير:«ربنا يشفيكي»

تعليق ناري من فرج عامر بعد خسارة مرتضى منصور في الانتخابات

"ترامب" يشعل الأوضاع ويقيل وزير الدفاع.. ما العلاقة بعدم تسليم السلطة؟

أحمد موسى يهاجم مرتضى منصور: «هذه هي مهمتي»

بعد فوز "بايدن".. عبد العظيم حماد يوجه رسالة قوية لـ "الإخوان"

صدمة.. فنان شهير: أريد تقديم أدوار مثلية فقط

ADS
 

تراجع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 10-11-2020 09:09 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر تراجع جديد بمقدار قرشين حيث سجل 15.67 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه .
وسجل الدولار في بنك الاستثمار العربي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في المصرف المتحد 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في البنك المركزي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في المصرف العربي الدولي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
 

إقرأ ايضا

سعر-الدولار-فى-مصر-1

هبوط حاد بشكل مفاجئ .. ماذا حدث في تعاملات الجنيه والدولار اليوم ؟

الدولار

الدولار يتراجع أمام فوز بايدن

Doc-P-749437-637366247093648205

نزيف حاد.. الدولار يحقق مفاجأة ويتراجع أمام الجنيه

أخبار متعلقة

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم