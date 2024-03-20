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تراجع الريال السعودي أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

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ريال سعودي
الأربعاء، 20-03-2024 12:32 م


تراجعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
سعر الدينار الكويتي: 152.41جنيه للشراء بتراجع 25 قرشا، و154.42 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشا.

سعر الريال السعودي: 12.54 جنيها للشراء، و12.57 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.82 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.49 جنيه للشراء بتراجع 21 قرشا، و125.07 جنيه، بتراجع 61 قرشا.

سعر الريال القطري: 11.94 للشراء بتراجع قرشين، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردني: 65.86 جنيه للشراء، و67.58 جنيها للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.

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