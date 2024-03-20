تراجع الريال السعودي أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم

الأربعاء، 20-03-2024
12:32 م
تراجعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه
خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
سعر الدينار الكويتي: 152.41جنيه للشراء بتراجع 25 قرشا، و154.42 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشا.
سعر الريال السعودي
: 12.54 جنيها للشراء، و12.57 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 12.82 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
سعر الدينار البحريني: 123.49 جنيه للشراء بتراجع 21 قرشا، و125.07 جنيه، بتراجع 61 قرشا.
سعر الريال القطري: 11.94 للشراء بتراجع قرشين، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
سعر الدينار الأردني: 65.86 جنيه للشراء، و67.58 جنيها للبيع، بتراجع 11 قرشا للشراء والبيع.