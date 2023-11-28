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بعد قرار الرئيس .. الدولار يسجل هذا الرقم في البنوك والسوق السوداء اليوم

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الجنيه والدولار
الثلاثاء، 28-11-2023 08:02 م

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة في تعاملات الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

 وشهدت الساعات الماضية تغييرات مهمة في مجلس إدارة البنك المركزي، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي  برئاسة حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري اعتبارا من أمس الإثنين ٢٧ نوفمبر.
وفي أغسطس ٢٠٢٢ أصدر الرئيس قرار تعيين حسن عبدالله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام وتم تمديده في أغسطس الماضي لعام جديد.

سعر الدولار في السوق السوداء
استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 50 إلى 51 جنيها، وفقا لمتعاملين في سوق الصرف.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن سعر الدولار في السوق السوداء شهد طلباً كبيرا بسبب المضاربات واستمرار ارتفاع العملة الخضراء أمام الجنيه المصري.

وتصل الفجوة بين الدولار في السوق السوداء والسوق الرسمية 21 جنيها تمثل نحو 60%.

سعر الدولار في مصر
بقي  سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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