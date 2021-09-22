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بشري سارة من وزير المالية عن مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 22-09-2021 08:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بدءًا من يوم ٢١ سبتمبر الحالي صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري، وقد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على خمسة أيام خلال هذا الشهر، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات «كورونا»، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
و أضاف الوزير في البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه،  أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢١، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام خلال أكتوبر ونوفمبر، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، بينما تم تقسيم هذه الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها إلى يومين في شهر ديسمبر، الذي سيكون الصرف فيه يومي الأربعاء والخميس ٢٢ و٢٣ إضافة إلى أيام ٢٦ و٢٧ و٢٨ من الشهر ذاته.
قال طارق بسيونى، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات أشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٤ أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٥ أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٦ أكتوبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي ٢٧ و٢٨ أكتوبر ٢٠٢١
أشار إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر ٢٠٢١ للعاملين فى ٣٣ وزارة وهيئة يوم ٢٣ نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات ٢٠ وزارة وهيئة يوم ٢٤ نوفمبر، ثم بدء صرف مرتبات ١٣ وزارة وهيئة يوم ٢٥ نوفمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي ٢٨ و٢٩ نوفمبر، لافتًا إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر ٢٠٢١ بدءًا من يوم ٢٢ ويستمر حتى يوم ٢٨ من ذات الشهر لكل العاملين بالدولة.
وأهاب بالعاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
 

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