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بدءًا من اليوم.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي

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البنك الاهلي ومصر
Native
الأحد، 31-10-2021 09:59 ص

تبدأ لجان الألكو بالبنوك العاملة بالسوق المصرية،اعتبارا من اليوم الأحد، في احتساب أسعار الفائدة علي المنتجات البنكية المختلفة بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي بالإبقاء علي سعر الفائدةعلي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير للمرة السابعة علي التوالي.
وإليكم أبرز اسعار الفائدة علي حسابات التوفير لدي بنكي مصر والأهلي الحكوميين.

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سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي بـ التثبيت
البنك الأهلي

حساب التوفير:
يبلغ الحد الأدني لفتح الحساب بقيمة 1500 جنيه بدون احتساب عائد.

حساب التوفير ذو العائد الشهري
يبدأ احتساب العائد شهريا من 3آلاف حتي أكثر من نصف مليون جنيه يتراوح بين 3 و 4.75%.

العائد ربع السنوي
يبدأ احتساب العائد شهريا من 3آلاف حتي أكثر من نصف مليون جنيه يتراح بين3.25 - 5 %.

حساب التوفير نصف السنوي:
يبدأ احتساب العائد شهريا من 3آلاف حتي أكثر من نصف مليون جنيه يتراح بين 3.75 و 5.125%.

حساب التوفير ذو العائد السنوي:

يبدأ احتساب العائد شهريا من 3آلاف حتي أكثر من نصف مليون جنيه يتراح بين 3.5 – 5.25%.


بنك مصر:
يتم فتح حساب التوفير بدون عائد بقيمة تبدأ من 1500 جنيها.

حساب التوفير ذو العائد الشهري
يبدأ احتساب العائد شهريا من 3آلاف حتي أكثر من نصف مليون جنيه يتراح بين 3 و 4.75%.


حساب التوفير ذو العائد الربع سنوي:
يبدأ احتساب العائد شهريا من 3آلاف حتي أكثر من نصف مليون جنيه يتراح بين 3.25 – 5%.


حساب التوفير ذو العائد النصف سنوي
يبدأ احتساب العائد شهريا من 3آلاف حتي أكثر من نصف مليون جنيه يتراح بين 3.375 – 5.125%.


حساب التوفير ذو العائد السنوي:
يبدأ احتساب العائد شهريا من 3آلاف حتي أكثر من نصف مليون جنيه يتراح بين 3.5 – 5.25%.
 

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