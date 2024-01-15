الدولار يتخطى الرقم القياسي بالسوق السواء.. وهذا السعر العادل له

أكد مصرفيون واقتصاديون أن سعر تداول الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة "السوق غير الرسمي" مبالغ فيه للغاية ولا يعبر عن السعر العادل المتوقع للجنيه بسبب زيادة المضاربات والمتلاعبين بالعملة، وفق ما قالوه في حديثهم مع "مصراوي".

ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى مستوى قياسي بين 53 و55 جنيها بسبب استمرار قصور النقد الأجنبي في البنوك والصرافات مقابل زيادة الطلب على شرائه وانتشار ظاهرة الدولرة "الإتجار في الدولار"، وفق مراقبون تحدث إليهم مصراوي على مدار الفترة الماضية.

وتواجه مصر قصورا في موارد النقد الأجنبي على مدار آخر عامين بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية التي أدت إلى خروج نحو 22 مليار دولار استثمارات غير مباشرة خلال النصف الأول من 2022 وانتشار السوق السوداء وزيادة عبء تمويل خدمة الدين الخارجي.

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن سعر الدولار في السوق السوداء غير منطقي ولا يعبر عن القوة الحقيقية للجنيه ولكن زيادة المضاربة على العملة وهيمنة أباطرة السوق السواء "المتلاعبين" أدى إلى وجود إنفلات سعري بشكل مبالغ فيه استغلالا لضعف موارد النقد الأجنبي.

ومع بدء استناف التعاون مع صندوق النقد الدولي، توقع عبد العال عودة مصر إلى سياسة خفض الجنيه أو مرونة سعر الصرف وليس تحرير سعر صرف الجنيه بسبب عدم مواءمة سياسة تعويم الجنيه مع وضع الاقتصاد المصري على أن يرتبط خفض الجنيه بتوافر حصيلة نقد أجنبي بنحو 5 أو 8 مليارات دولار في يد المركزي لتجنب الضغوط الواقعة على الجنيه.

وأوضح أن السعر العادل للجنيه مقابل الدولار عند 40 جنيها خلال النصف الأول من العام الجاري على أن يتحسن قليلا بنهاية 2024 ليصل إلى 38 جنيها لكل دولار تزامنا مع استئناف صندوق النقد الدولي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو سعر منطقي يتناسب مع مؤشرات مصر الاقتصادية وما تمتلكه من موارد.