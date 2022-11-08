البنك الشعبي الموريتاني يتلقي قرضًا بـ١٣ مليون دولارًا من مأوى أفريقيا

الثلاثاء، 08-11-2022
06:37 م
وافق مجلس إدارة Shelter-Afrique ، الشركة الإفريقية لتمويل تطوير الإسكان ، على خط ائتمان بقيمة 13 مليون دولار أمريكي لثاني أكبر بنك في موريتانيا ، البنك الشعبي الموريتاني
(BPM).
سيتم استخدام القرض لمدة 10 سنوات مع وقف مؤقت لمدة 24 شهرًا لتقديم قروض الرهن العقاري لموظفي الخدمة المدنية وموظفي الشركات الخاصة وشبه الحكومية الراسخة. يمكن أيضًا استخدام هذا التسهيل لتقديم قروض لعملاء شركة BPM من الشركات لاقتناء وتسويق مواد البناء.
وتعليقًا على الاتفاقية ، قال Ag. المدير العام لمؤسسة Shelter Afrique ؛ وقال السيد كينغسلي مووو ، إن خط الائتمان سيمكن البنك من توسيع عملياته حول الإسكان الميسور التكلفة والمساهمة في حل مشكلة نقص المساكن في موريتانيا.
قال السيد كينغسلي: "تواجه العديد من البلدان الأفريقية نقصًا في المساكن وموريتانيا ليست استثناءً. الموافقة على التسهيلات البالغة 13 مليون دولار للبنك الشعبي الموريتاني تؤكد التزامنا بمعالجة النقص في الإسكان في موريتانيا من خلال توفير حلول سكنية ميسورة التكلفة لمواطنيها".
هذا هو خط الائتمان الثالث الذي يمنحه "شيلتر أفريك" للبنك الشعبي الموريتاني ، حيث تم سداد القرضين السابقين بالكامل.
من جانبه رحب المدير العام للبنك الشعبي الموريتاني السيد ليمام ابنو بالشراكة طويلة الأمد بين المؤسستين.
"تعود شراكتنا مع Shelter-Afriques إلى عام 2011 ، عندما استفادت شركة Société Mauritania Leasing ، التي أصبحت البنك الشعبي الموريتاني
في عام 2012 ، من منشآتها الأولى. ويسعدنا أن نتشارك مرة أخرى مع Shelter Afrique في مشروع بهذا الحجم ، بسبب العديد من العائلات التي ستتأثر. نحن نتطلع إلى علاقة ناجحة ومواصلة استكشاف مجالات أخرى ذات أهمية معًا "، قال السيد ابنو.
من المتوقع أن يكون لهذا التسهيل تأثير مباشر على مئات العائلات ، حيث يهدف البنك إلى طرح التمويل عبر شبكة فروعه.