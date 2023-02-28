الثلاثاء 28 فبراير 2023
توقيت مصر 19:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

روسيا اليوم: أردوغان يزور مصر في هذا الموعد

"كل العرب باعوك يا صلاح".. نتيجة التصويت على أفضل لاعب في العالم

نقل مرتضى منصور لمستشفى السجن بعد تعرضه لوعكة صحية

ارتفاع الدينار الكويتي والأردني.. أسعار العملات العربية أمام الجنيه

استدرجها داخل منزله .. محاكمة أشرف حكيمي بتهمة الاغتصاب

خطاب رسمي يؤكد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

شوبير يكشف مفاجأة عن العقوبة المتوقعة على الهلال السوداني

إجماع في الأهلي على تجميد مهاجم الفريق لنهاية الموسم لهذا السبب

أول تعليق من خطيب سارة محمد على تخليه عنها بعد إصابتها بالعمى

"ابن الزمن الجميل".. وفاة الفنان سيد العربي بعد صراع مع المرض

ADS
 

ارتفاع الدينار الكويتي والأردني.. أسعار العملات العربية أمام الجنيه

63bfd05d4236046c24328888
الدينار الكويتي
Native
Teads
الثلاثاء، 28-02-2023 12:29 م

 

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، كما صعد سعر بيع الدينار الأردني، وهبط سعر بيع الدينار البحريني.

 

أسعار العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 96.02 جنيه للشراء، و99.64 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

 

سعر الريال السعودي: 8.11 جنيه للشراء، و8.16 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي: 8.31 جنيه للشراء، و8.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني: 78.76 جنيه للشراء، و81.11 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

 

سعر الريال القطري: 7.82 جنيه للشراء، و8.36 جنيه للبيع.

 

الدينار الأردني: 42.39 جنيه للشراء، و43.13 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

 

إقرأ ايضا

usdollar_00f783fe-9f2d-4166-83d7-060ea7421f0b

ثبات الدولار وانخفاض عملات أخرى.. سعر العملات اليوم في البنوك المصرية

2022090804010414

مفاجأة.. الدولار يصل إلى 35 جنيهًا في هذا الموعد

image

أعلى فائدة على الشهادات في 5 بنوك

أخبار متعلقة

usdollar_00f783fe-9f2d-4166-83d7-060ea7421f0b

ثبات الدولار وانخفاض عملات أخرى.. سعر العملات اليوم في البنوك المصرية