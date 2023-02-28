ارتفاع الدينار الكويتي والأردني.. أسعار العملات العربية أمام الجنيه

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، خلال تعاملات
اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، كما صعد
سعر بيع الدينار الأردني، وهبط سعر بيع الدينار البحريني.
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
سعر الدينار الكويتي: 96.02 جنيه للشراء، و99.64 جنيه
للبيع بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
سعر الريال السعودي: 8.11 جنيه للشراء، و8.16 جنيه
للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 8.31 جنيه للشراء، و8.33 جنيه
للبيع.
سعر الدينار البحريني: 78.76 جنيه للشراء، و81.11 جنيه
للبيع، بتراجع قرش.
سعر الريال القطري: 7.82 جنيه للشراء، و8.36 جنيه للبيع.
الدينار الأردني: 42.39 جنيه للشراء، و43.13 جنيه للبيع،
بزيادة 5 قروش.