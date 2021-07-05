الثلاثاء 13 يوليه 2021
توقيت مصر 12:09 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

4 عروض أوروبية تنهال على محمد شريف بعد تألقه مع الأهلي

إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

القضاء يصدر حكمه في قضية أحمد بدير ضد مي العيدان

وزيرة الصحة تعلن موعد الموجة الرابعة لـ كورونا

مصابون بكورونا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى العراق إلى 114

رهف القنون تتخطى الحدود وتظهر بدون ملابس داخلية

السعودية تقرر إعادة مواطنيها من إثيوبيا خلال 48 ساعة

كاتبة كويتية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 60 بطريقة مثيرة (فيديو)

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا.. الصحة العالمية تحذر من عواقب وخيمة

ADS
 

ارتفاع أسعار الذهب قبل عيد الأضحى

143-122533-gold-prices-jordan-today-wednesday-june-9-2021_700x400
ذهب
Native
الإثنين، 05-07-2021 10:14 ص

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر، ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار  21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.
وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 : 780  جنيها اليوم الاثنين 5-7-2021  بينما سجل سعر جرام الذهب  عيار 21: 778  جنيها الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي  774  جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 780 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 891 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 817 جنيها
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 780  جنيها
فيما سجل  سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18  : 669 جنيها
وجاء سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 520 جنيها
 

إقرأ ايضا

وزير المالية

إجراءات جديدة من المالية تجاه الممولين أو المكلفين عند الإعلان عن السلع والخدمات

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ارشيفية

المالية: ٣,٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد

أخبار متعلقة

ارشيفية

صرف مرتبات هذا الشهر بالزيادات المالية الجديدة.. بدءًا من ١٢ يوليو

images

ننشر أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية