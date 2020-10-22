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أعلى سعر صرف للدولار بالسوق

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رشيف
 
الخميس، 22-10-2020 09:17 ص متابعات- محمد إبراهيم

استقر سعر الدولار، خلال التعاملات الصباحية بجميع البنوك ومحلات الصرافة، وسجّلت العملة الخضراء في البنك المركزى 15.63جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
فيما سجل في بنوك (التنمية الصناعية،مصرف أبوظبى الإسلامى، المصرى الخليجى، الكويتى الوطنى NBK، كريدى اجريكول، بلوم، عودة، مصر، الأهلي، المصرف المتحد،الأهلى الكويتى بيريوس، التجارى الدولى CIB، المصرى للتنمية الصادرات، عودة، مصر إيران للتنمية، التعمير والإسكان ) نحو 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
وسجل في بنوك (الأهلى اليونانى، الإسكندرية، العربى الافريقى الدولى) 15.64جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.
وفي بنوك (اتش اس بى سى HSBC، المصرف العربى الدولى ) 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.
 

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