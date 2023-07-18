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"أبوغزاله" تحصد جائزة أفضل شركة ملكية فكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الـ14

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"أبوغزاله" تحصد جائزة أفضل شركة ملكية فكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الـ14

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المدير العام للشركة
الثلاثاء، 18-07-2023 06:25 م

حصدت شركة أبوغزاله للملكية الفكرية (أجيب)، إحدى مؤسسات مجموعة طلال أبوغزاله العالمية على جائزة "أفضل شركة ملكية فكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، للمرة الرابعة عشرة

جاء  ذلك خلال حفل توزيع جوائز إدارة الملكية الفكرية MIP، للعام 2023، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن.

 

وقد تم اختيار "أجيب" من قبل إدارة الملكية الفكرية نظرًا لإنجازاتها ومساهماتها المتميزة في مجال الملكية الفكرية على مستوى العالم، حيث يؤكد منحها هذه الجائزة المرموقة خبرتها الاستثنائية والتزامها بتقديم أفضل خدمات الملكية الفكرية لعملائها في كافة أنحاء العالم.

 

وتتقرر جوائز MIP نتيجة بحث مكثف وشامل لتجريه إدارة الملكية الفكرية، والتي تسعى من خلاله إلى تحديد الأفراد والشركات المتميزين على مستوى العالم من العاملين في مجال الملكية الفكرية.

 

وتسلم الجائزة المدير العام لشركة "أجيب" السيد محمود لطوف، حيث أعرب عن اعتزازه بمنح الشركة هذه الجائزة، وقال: "نحن فخورون جدًا بتقدير "أجيب" المستمر لما تتمتع به من خبرة واسعة في خدمات الملكية الفكرية ونهجها الذي يركز على تقديم أفضل الخدمات لعملائها في جميع أنحاء العالم".

 

ووجه الأستاذ لطوف الشكر الجزيل لعملاء "أجيب" على ثقتهم بالشركة، وللعاملين في مكاتب الشركة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، الذين ساهموا بتميزها وحصولها على هذه الجائزة مجددا، لعملهم بجد، وفق أعلى المعايير.

 

يشار إلى أن جوائز إدارة الملكية الفكرية MIP أصبحت منذ عام 2006 حدثاً سنويا رئيسياً في مجال الملكية الفكرية، يهدف إلى تكريم الشركات الرائدة في مجال الملكية الفكرية، والممارسين الذين حققوا ابتكارات استثنائية في التعامل مع قضايا الملكية الفكرية الصعبة طوال العام السابق، بهدف دفع عجلة النمو في سوق الملكية الفكرية الدولي.

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