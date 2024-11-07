يقترب من رقم قياسي.. قفزة جديدة في سعر الدولار رسمياً

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، ارتفاعًا
جديداً، ووفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، لأسعار الصرف
المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، والتي جاءت الأسعار كالتالي:
سعر الدولار اليوم في البنوك
البنك الأهلي: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه
للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه
للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه
للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.17 جنيه للشراء،
و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه
للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3
جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي اجريكول: 49.2 جنيه للشراء ، و 49.3
جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28
جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.2 جنيه للشراء، و
49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.21 جنيه للشراء ،
و49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
تصنيف مصر الائتمانى:
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر
الائتمانى طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع
نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت وكالة «فيتش» ارتفاع معدل نمو الاقتصاد
المصرى إلى 5.3% في العام المالى المقبل 2025- 2026 مقابل 4% في العام المالى
الحالى 2024- 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى.
سعر اليورو اليوم
اليورو: 52.67 جنيه للشراء، 52.79 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني: 63.27 جنيه للشراء، 63.40
جنيه للبيع.
سعر الـ100 ين يابانى:
100 ين يابانى: 31.89 جنيه للشراء، 31.96
جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي:
الريال السعودى: 13.09 جنيه للشراء، و13.11
جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي
الدينار الكويتي يسجل: 160.44 جنيه للشراء،
160.55 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي يسجل: 13.38 جنيه للشراء،
و13.41 جنيه للبيع.