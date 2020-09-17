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ننشر أسعار الدولار اليوم في مختلف البنوك

الدولار
دولار
الخميس، 17-09-2020 09:22 م أحمد سالم
شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 17-9-2020، استقرارا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء.

حيث ثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، فى حين استقر فى البنك المركزى المصرى عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.72 جنيه للشراء.

15.82 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.70 جنيه للشراء.

15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.71 جنيه للشراء.

15.81 جنيه للبيع.
 

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