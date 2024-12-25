ما هي خيارات الوقاية من سرطان عنق الرحم؟

الأربعاء، 25-12-2024
02:09 م
يُعتبر سرطان عنق الرحم من الأمراض التي يمكن السيطرة عليها بشكل أفضل في طب الأورام. إن جودة هذه السيطرة هي التي تُحدد معدل الإصابة بالمرض. في البلدان التي تطبق تدابير وقائية وفحوصات تقصي مُنظمة، يكون معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم أقل بعدة مرات منه في البلدان التي لا تتوفر فيها وسائل الوقاية الكافية.
مبادئ الوقاية العامة
إذا اتبعتِ كافة التدابير الوقائية، فيمكنكِ الوقاية من سرطان عنق الرحم بنسبة مائة بالمائة تقريباً.
هناك ثلاثة مستويات للوقاية في المُجمل. ولكي نفهم جوهرها، فمن الضروري أن نشرح بإيجاز كيف يتطور هذا المرض. يرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV). يغزو ظهارة عنق الرحم، مما يُسبب تغيرات محتملة التسرطن ومن ثم سرطان.
لذلك، فإن الوقاية من السرطان تتكون مما يلي:
1. الوقاية من عدوى فيروس الورم الحليمي البشري HPV.
2. الكشف في الوقت المناسب عن العمليات محتملة التسرطن وعدوى فيروس الورم الحليمي البشري HPV.
3. علاج الحالات محتملة التسرطن حتى لا تتطور إلى سرطان.
المرحلة الأولى: الوقاية من فيروس الورم الحليمي البشري HPV
يمكن تقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري من خلال وجود عدد أقل من الشركاء الجنسيين واستخدام وسائل المنع العازلة. عملياً، ليس من الممكن دائماً الالتزام بهذه القيود، لذا تم تطوير لقاح ضد سرطان عنق الرحم
للوقاية الجماعية. إنه يحمي من نوعين أو خمسة أنواع من فيروس الورم الحليمي البشري عالي التسبُب في السرطان (اعتماداً على الدواء المُستخدم)، وبالتالي يمنع 70 إلى 80٪ من حالات سرطان عنق الرحم.
المرحلة الثانية: فحص التقصي
فحص التقصي لسرطان عنق الرحم متاح أيضاً حتى في البلدان ذات التغطية العالية للتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري. لا يوفر اللقاح الحماية ضد جميع أنواع الفيروس. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تحقيق التحصين (التطعيم الوقائي) الموثوق إلا إذا تم إعطاء اللقاح بالجرعة القياسية قبل بدء النشاط الجنسي. يتم إعطاء اللقاح عادةً للنساء حتى سن 26 عاماً. وكثيرات منهن لا يتلقين اللقاح على الإطلاق أو لا يتلقينه في الوقت المحدد.
فحص التقصي يتضمن الخطوات التالية:
اختبارات التقصي هي الاختبارات التي تساعد على اختيار النساء من أجل إجراء تشخيص أكثر تعمقاً. ابتداءً من سن 21 عاماً، تخضع جميع النساء لمسحة عنق الرحم كل 3 سنوات وفحص PCR لاستبعاد فيروس الورم الحليمي عالي التسبُب في السرطان كل 5 سنوات.
الاختبارات التأكيدية هي الاختبارات التي تُستخدم لتحديد ما إذا كان العلاج مطلوباً أم لا. إذا كانت نتائج اختبارات فحص التقصي غير طبيعية، فسيتم إجراء تنظير المهبل وربما خزعة عنق الرحم. بناءً على نتائج الخزعة، يتم تحديد المزيد من تكتيكات الانتظار اليقظ واتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى العلاج.
يتم فحص عينة الخزعة من الناحية المرضية المورفولوجية وربما من الناحية المناعية النسيجية الكيميائية. النتائج المرضية المحتملة هي LSIL أو HSIL، مما يُشير إلى خلل تنسج خفيف إلى شديد (حالة محتملة التسرطن). في نهاية المطاف، فإن القرار بعلاج المرأة أم لا يعتمد على عدد من العوامل. وهي كما يلي:
النتائج المرضية المورفولوجية (التغيرات محتملة التسرطن التي تم العثور عليها وشدتها)
العُمر
نوع منطقة التحول (سواء كانت منطقة الظهارة المرضية مرئية بوضوح أثناء تنظير المهبل أو كانت خفية داخل قناة عنق الرحم)
النتائج المناعية النسيجية الكيميائية لتحديد علامات الانتشار
أي نتائج غير طبيعية ستتطلب إما مراقبة أكثر دقة إذا كانت العملية قد تتراجع من تلقاء نفسها، أو العلاج إذا كانت احتمالية التعافي التلقائي منخفضة.
المرحلة الثالثة: علاج الحالات محتملة التسرطن
إذا تم اتخاذ قرار لعلاج حالة محتملة التسرطن، يقوم الأطباء بتنفيذ إجراء لتدمير أو استئصال المنطقة المتغيرة مرضياً. بهذه الطريقة، يستبعد الأطباء تطور ورم خبيث في هذه المنطقة.
خيارات العلاج:
التدمير: على سبيل المثال، تخثر الأرجون بالبلازما أو بالليزر. هذا هو خيار العلاج الأكثر تجنيباً، ولكن نادراً ما يُستخدم إلا في الحالات الأخف والأكثر ملاءمة من الناحية التنبؤية.
الاستئصال: إزالة المنطقة المرضية باستخدام حلقة سلكية. يتم تنفيذ الإجراء عادةً باستخدام طريقة الموجات الراديوية. يتم استئصال الأنسجة إلى عمق يصل إلى 1.5 سم. هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً لعلاج الحالات محتملة التسرطن.
الاستئصال المخروطي لعنق الرحم: الاستئصال إلى عمق أكثر من 1.5 سم. يتم إجراؤه في حالة وجود عملية محتملة التسرطن بشدة والنوع الثالث من منطقة التحول، عندما لا يرى الطبيب منطقة الظهارة المرضية.
هناك ثلاثة مستويات من الوقاية توفر حماية بنسبة مائة بالمائة تقريباً ضد سرطان عنق الرحم. إذا كنتِ ترغبين في أن يتم فحصك لهذا المرض أو الحصول على تطعيم، فيمكنكِ طلب المساعدة الطبية في إحدى المستشفيات الأجنبية. بإمكانك تحديد موعد للتشخيص والعلاج من خلال خدمة Booking Health.