ماذا استقبل السودان من مصر لحل هذه الأزمة؟

الثلاثاء، 29-09-2020
09:00 م
أعلن السودان
اليوم الثلاثاء وصول الدفعة الأولى من المخابز الآلية المصرية إلى السودان
متمثلة بفرنين من جملة 10 أفران ستصل تباعا.
جاء هذا بحسب وزير التجارة والصناعة السودان
ي مدني عباس مدني.
وقال مدني في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم لدى تسلمه المخبزين، إن "السودان
يعرب عن امتنانه للمساهمة المصرية، التي ستساعد في معالجة مشكلة الخبز وفي تطوير صناعته في السودان
".
وأضاف، أن "هذا الأمر يأتي ضمن التعاون والدعم الذي ظلت تقدمه مصر لمعالجة بعض التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية"، مؤكدا أن "البلدين لديهما إرادة قوية ونية جادة لتأسيس علاقة بينهما تقوم على التعاون المشترك البناء والمثمر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية لتعزيز ما هو تاريخي بين الشعبين".
وتابع: "هذا الدعم أتى في وقته المناسب، في ظل الظروف التي تتعلق بأزمة الخبز، وأن هناك جهودا استراتيجية لمعالجة هذه المسألة في مختلف جوانبها سواء ما هو متعلق بتوفير القمح أو تطوير صناعة الخبز".
وأشار إلى أن أكثر من 80 % من المخابز في السودان
هي مخابز تقليدية غير آلية، وهي واحدة من العوامل التي تؤثر سلبا في توفير الخدمة الملائمة والمناسبة، مؤكدا على أن "استقرار البلدين يحقق المصالح المشتركة لهما".