قفزة في ديون مصر الخارجية رغم صفقة رأس الحكمة.. ما السبب؟

عاد الدين الخارجي لمصر للارتفاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، رغم تدفقات رأس الحكمة.

وبحسب بيانات البنك المركزي للدين الخارجي المنشورة اليوم، فإن الدين الخارجي لمصر ارتفع على أساس موسمي 1.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل نحو 152.88 مليار دولار الربع السابق له المنتهي في يونيو 2024 بزيادة 2.32 مليار دولار.

وتتوزع ديون مصر على الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك الحكومية وقطاعات أخرى لم يتم ذكرها بتقرير المركزي.

تأثير رأس الحكمة

كانت ديون مصر انخفضت خلال النصف الثاني من العام المالي السابق بنحو 14 مليار دولار من يناير إلى يونيو 2024 بفضل تدفقات صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.

وتسلمت مصر خلال النصف الأول من العام الماضي من الإمارات 24 مليار دولار بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر وهو ما ساهم في خفض الدين الخارجي.

كيف عاد ارتفاع الدين الخارجي؟

ارتفع إجمالي الدين الخارجي طويل الأجل بنحو 678 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي لحالي إلى نحو 127.538 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 126.68 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

فيما زاد الدين الخارجي قصير الأجل بنحو 1.641 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 27.655 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 26.02 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.

يبدأ العام المالي للحكومة المصرية أول يوليو من كل عام وينتهي بآخر يونيو من العام التالي له.

ما أكثر القطاعات المتسببة في ارتفاع الدين؟

بحسب بيانات المركزي، جاءت الزيادة في الدين الخارجي بنسبة 73% بسبب ارتفاع مديونيات قطاعات أخرى لم يسمها المركزي، بنحو 1.704 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 19.07 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 17.366 مليار دولار بالربع السابق له.

فيما زاد الدين الخارجي للحكومة بنحو 196 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 80.374 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 80.178 مليار دولار بالربع السابق له.

وارتفع الدين الخارجي للبنك المركزي المصري بنحو 351 مليون دولار خلال الربع الاول من العام المالي الحالي إلى نحو 35.02 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 34.668 مليار دولار بالربع السابق له.

وزاد الدين الخارجي للبنوك بنحو 68 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 20.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 20.672 مليون دولار بالربع السابق له.