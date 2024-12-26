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رسمياً وفي السوق السوداء.. سعر مفاجئ للدولار اليوم مقابل الجنيه

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رسمياً وفي السوق السوداء.. سعر مفاجئ للدولار اليوم مقابل الجنيه

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الخميس، 26-12-2024 02:08 م

 

تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات الخميس 26 ديسمبر في أغلب البنوك، وسط توقعات بمواصلة التراجع مع تدفق الدولار للسوق المصري.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد مع مصر، مما قد يمهد الطريق لصرف 1.2 مليار دولار ضمن البرنامج، وفقًا لبيان صحفي صدر الأربعاء عن الصندوق.

سعر الدولار في مصر اليوم

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 50.83 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50 جنيها للشراء، و51 جنيها للبيع، وسط محدودية التعاملات.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.85 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.84 جنيه للشراء، و50.94 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

 

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.87 جنيه للشراء، 50.97 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.95 جنيه للشراء، و51.05 جنيه للبيع، في بنك تنمية الصادرات.

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