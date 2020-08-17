بعد طلب رفع الحصانة عن مرتضى.. رسالة من البرلمان للخطيب

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، التحية والتقدير لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قائلا "الخلوق والمحترم الكابتن محمود الخطيب الذي أمتعنا على مدار سنوات طويلة".
وحرص الدكتور على عبد العال، على تأكيد كامل التقدير للنادى الأهلى ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليه.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الأذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، فى 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي.