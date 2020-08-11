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"شوبير" يفجر مفاجأة بشأن رحيل فتحي عن الأهلي

الرياضة

أحمد فتحي
أحمد فتحي

متابعات - الدويني فولي

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الاهلى

احمد فتحى

رحيل

شوبير



أشاد الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق بالتغريدة الخاصة بـ أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والتى حسم خلالها الجدل حول وجود خلافات بينه وبين رينيه فايلر المدير الفنى.

كان فتحي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الاثنين: "لا داعي لنشر الشائعات حول علاقتي بالنادي الأهلي وإدارته ومدربيه وجماهيره، كل ما يقال حاليًا عار تماما من الصحة، ولم ولن يحدث أي مشاكل مع الكيان إن شاء الله"

وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي، عبر راديو "أون سبورت إف إم"، إن ما قام به ظهير أيمن الأهلي، قطع الطريق أمام الشائعات التي جرى الترويج لها خلال الأيام الماضية، وتورط فيها بعض الإعلاميين.


وفجر شوبير مفاجأة، بإشارته إلى أن تصريحات أحمد فتحي، توحي بأنه على ما يبدو لم يستقر بشكل نهائي على الرحيل عن الأهلي، وربما يكون هناك أمور جديدة خلال ما تبقى من الموسم الجاري.


كان بيراميدز أعلن قبل عدة أشهر قليلة تعاقده بشكل رسمي مع لاعب الأهلى لمدة 3 سنوات بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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